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Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд вернется в бокс

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Легендарный бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Эвандер Холифилд в 56-летнем возрасте решил вернуться в ринг, сообщает УНН со ссылкой на "TMZ".

Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд вернется в бокс

Бой должен состояться в Токио и будет носить характер выставочного. Кроме того, целью поединка не будет заработок средств, на первый план выйдет благотворительность.

Пока неизвестно, кто станет соперником титулованного американского ветерана.

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"Главное - дать людям в Японии возможность увидеть единого 4-кратного чемпиона мира", - говорится в сообщении.

Примечательно, что на момент боя Холифилду, в послужном списке которого 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и 2 ничьи, исполнится 57 лет.

Добавим также, знаменитый спортсмен не боксировал с мая 2011 года, когда в Копенгагене нанес поражение местному бойцу Брайану Нильсену.

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