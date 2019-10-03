Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд вернется в бокс
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Легендарный бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Эвандер Холифилд в 56-летнем возрасте решил вернуться в ринг, сообщает УНН со ссылкой на "TMZ".
Бой должен состояться в Токио и будет носить характер выставочного. Кроме того, целью поединка не будет заработок средств, на первый план выйдет благотворительность.
Пока неизвестно, кто станет соперником титулованного американского ветерана.
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"Главное - дать людям в Японии возможность увидеть единого 4-кратного чемпиона мира", - говорится в сообщении.
Примечательно, что на момент боя Холифилду, в послужном списке которого 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и 2 ничьи, исполнится 57 лет.
Добавим также, знаменитый спортсмен не боксировал с мая 2011 года, когда в Копенгагене нанес поражение местному бойцу Брайану Нильсену.