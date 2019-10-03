Колишній абсолютний чемпіон світу Холіфілд повернеться в бокс
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу з боксу американець Евандер Холіфілд в 56-річному віці вирішив повернутися у ринг, повідомляє УНН з посиланням на "TMZ".
Бій має відбутися у Токіо і носитиме характер виставкового. Крім того, метою двобою не буде заробіток коштів, на перший план вийде благодійність.
Наразі невідомо, хто стане суперником титулованого американського ветерана.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британець Ф'юрі отримав двомісячне відсторонення від боксу
"Головне - дати людям в Японії можливість побачити єдиного 4-кратного чемпіона світу", - йдеться у повідомленні.
Примітно, що на момент бою Холіфілду, у послужному списку якого 44 звитяги (29 нокаутом), 10 поразко і 2 нічиї, виповниться 57 років.
Додамо також, славетний спортсмен не боксував з травня 2011 року, коли в Копенгагені завдав поразки місцевому бійцю Брайану Нільсену.