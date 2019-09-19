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Британець Ф'юрі отримав двомісячне відсторонення від боксу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO) два місяці відпочиватиме від боксу після перемоги над шведом Отто Валліном (20-1-0, 13 KO), повідомляє УНН з посиланням на "Mirror".

Колишній чемпіон у суперважкому ваговому дивізіоні пропустив удар вище правого ока в третьому раунді та отримав серйозне розсічення, яке вимагало накладання 47 швів.

Атлетична комісія штату Невада наразі припинила ліцензію боксера до 14 листопада.

Проте майбутній бій із чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером має пройти в зазначений час — 22 лютого 2020 року.

“Боб Арум розповів мені, що Тайсон Ф’юрі через розсічення не зможе проводити спаринги на протязі семи тижнів. Але потім він зможе відновити нормальний тренувальний режим і підготуватися до запланованого на 22 лютого поєдинку проти Уайлдера”, — написав інсайдер Ленс Пагмайер.

Сам боксер відзначив, що почуває себе в порядку.

“Я в порядку. Це бокс. Ви не можете плавати і не промокнути. Це бійцівський вид спорту”, — наголосив британець.

Нагадаємо, що Ф’юрі святкував перемогу одноголосним рішенням над Валліном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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