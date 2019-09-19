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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46550 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101304 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108527 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118840 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147870 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148363 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Британец Фьюри получил двухмесячное отстранение от бокса

Британец Фьюри получил двухмесячное отстранение от бокса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO) два месяца отдыхать от бокса после победы над шведом Отто Валлин (20-1-0, 13 KO), сообщает УНН со ссылкой на “Mirror”.

Бывший чемпион в супертяжелом весовом дивизионе пропустил удар выше правого глаза в третьем раунде и получил серьезное рассечение, которое требовало наложения 47 швов.

Атлетическая комиссия штата Невада пока прекратила лицензию боксера до 14 ноября.

Однако предстоящий бой с чемпионом мира Деонтеем Уайлдером должен пройти в указанное время — 22 февраля 2020.

“Боб Арум рассказал мне, что Тайсон Фьюри из-за рассечения не сможет проводить спарринги в течение семи недель. Но потом он сможет восстановить нормальный тренировочный режим и подготовиться к запланированному на 22 февраля поединка против Уайлдера”, — написал инсайдер Лэнс Пагмайер.

Сам боксер отметил, что чувствует себя в порядке.

“Я в порядке. Это бокс. Вы не можете плавать и не промокнуть. Это бойцовский вид спорта”, — подчеркнул британец.

Напомним, что Фьюри праздновал победу единогласным решением над Валлин.

Украинские Национальные Новости

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