Количество жертв возросло: 6 погибших и 10 раненых в Харькове после ночной российской атаки

В Харькове возросло количество жертв после ночной российской атаки. Сейчас зафиксировано 6 погибших и 10 раненых. Кроме того, значительные повреждения получил город. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По информации на сегодняшнее утро, в результате ночного российского удара по Шевченковскому району Харькова погибли 6 человек, а 10 получили ранения.

"Прилет" шахедов произошел именно по жилой застройке, что привело к серьезным последствиям. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, 3 общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что россия государство-террорист - заявил Игорь Терехов.

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