Вражеский обстрел Харьковской области: в Харькове БпЛА оккупантов убили 2 и ранили 8 человек

Сегодня ночью российские беспилотные летательные аппараты ударили по Харьковской области, повредив жилые здания и частные домовладения. Два человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

На Харьковщине 6 апреля рф нанесла российские удары по городу Харькову. Обстрелы произошли около 00:20 и направлены были на массовую жилую застройку в Харькове и частные домовладения в поселке Малая Даниловка.

По предварительной информации, в результате попадания вражеских БПЛА Shahed в Шевченковском районе города погибли двое мужчин, а восемь граждан получили ранения. Среди пострадавших - две женщины в возрасте 25 и 52 года, а также шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет, которые были госпитализированы с различными травмами.

На местах обстрелов в Харькове повреждены шесть многоэтажных зданий, автозаправочная станция, магазин и автомобиль.

В Малой Даниловке повреждено частное домовладение. К счастью, нет жертв среди гражданского населения.

Добавим

Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на местах событий, собирают доказательства и документируют последствия вражеских обстрелов.

По факту агрессии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

В результате российского обстрела Харькова погибли 2 гражданских, 7 получили ранения