Количество жертв теракта в Москве возросло до 60 жертв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  113642 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  114711 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  119328 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  142973 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  136319 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  223731 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126322 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137907 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130176 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142830 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  350069 просмотра

Количество жертв теракта в Москве возросло до 60 жертв

Более 60 человек погибли и 115 получили ранения в результате террористического акта со стрельбой и пожаром в торговом центре в Москве, причем количество жертв может вырасти еще больше.

Общество •   •  99138 просмотра
Количество жертв теракта в Москве возросло до 60 жертв

Меню, подписанное Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов

Меню ужина, подписанное Альбертом Эйнштейном на мероприятии по сбору средств в Лондоне в 1930 году, на котором присутствовали более 370 человек, было продано на аукционе в Британии за 18 000 фунтов стерлингов.

Культура •   •  69201 просмотра
Меню, подписанное Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов

Губернатор Самарской области подтвердил атаку беспилотников на НПЗ

Два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, Россия, были атакованы беспилотниками, один завод подвергся пожару, но никто не пострадал.

Война •   •  79608 просмотра
Губернатор Самарской области подтвердил атаку беспилотников на НПЗ

Премьер Нидерландов встретится с лидером Китая на фоне напряжения по экспорту микросхем

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне напряженности из-за ограничения экспорта микросхем в Китай.

Экономика •   •  65975 просмотра
Премьер Нидерландов встретится с лидером Китая на фоне напряжения по экспорту микросхем

В Белгороде - взрывы, дронами повреждено здание бизнес-центра

Взрывы в Белгороде, вызванные ударами беспилотников, повредили здание бизнес-центра и частный дом.

Война •   •  45509 просмотра
В Белгороде - взрывы, дронами повреждено здание бизнес-центра

23 марта: Всемирный день метеоролога, День атеиста

23 марта метеорологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник, приуроченный созданию Всемирной метеорологической организации в 1950 году.

УНН Lite •   •  34609 просмотра
23 марта: Всемирный день метеоролога, День атеиста

В Техасе столкнулись школьный автобус и цементовоз: два человека погибли, полсотни пострадали

Два человека погибли, 51 получили ранения в результате столкновения школьного автобуса и грузовика с цементом вблизи Остина, штат Техас.

Общество •   •  33398 просмотра
В Техасе столкнулись школьный автобус и цементовоз: два человека погибли, полсотни пострадали

В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников

В Запорожской области работают системы противовоздушной обороны в связи с сообщением об атаке беспилотника, сообщает Южное командование сил обороны.

Война •   •  35734 просмотра
В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников

В Самарской области рф горит Куйбышевский НПЗ в Самарской области

Пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, заводе "Роснефти" в Самарской области России, произошел, вероятно, из-за атаки беспилотника в ночь на 23 марта.

Война •   •  33570 просмотра
В Самарской области рф горит Куйбышевский НПЗ в Самарской области

США нанесли удары по складам хуситов в Йемене

Американские истребители нанесли удары по трем подземным хранилищам в Йемене, контролируемых хуситами, уничтожив четыре беспилотника, в то время как хуситы запустили баллистические ракеты в направлении Красного моря.

Война •   •  32724 просмотра
США нанесли удары по складам хуситов в Йемене