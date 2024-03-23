Количество жертв теракта в Москве возросло до 60 жертв

В результате теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли более 60 человек, количество жертв еще может возрасти. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на данные Следственного комитета, передает УНН.

Детали

В то же время Telegram-каналы сообщают о 70 погибших. При этом многие люди умерли не от стрельбы, а от пожара.

Отмечается, что много тел было найдено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь - там люди прятались от стрельбы. По информации СМИ, они задохнулись из-за дыма во время пожара.

Кроме того, были госпитализированы 115 человек, пять из них - дети, 60 взрослых и один ребенок - в тяжелом состоянии.

Сейчас продолжается ликвидация возгорания. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован.

Контекст

Стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник" около 19:00 по киевскому времени 22 марта. Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, впрочем СМИ указывают на якобы трех мужчин "в камуфляже".

В ГУР заявили, что теракт является спланированной провокацией российских спецслужб, которые действовали по указанию российского диктатора Владимира Путина.

Министерство иностранных дел отвергло обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

Американские чиновники подтвердили, что за терактом стоит "Исламское государство".

Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"