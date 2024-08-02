Существенно возросло количество желающих женщин, которые хотят получить водительское удостоверение. Об этом рассказал начальник главного сервисного центра министерства внутренних дел Николай Рудик в эфире телемарафона, передает УНН.

Действительно, в последнее время существенно возросло количество желающих девушек или женщин, которые хотят получить водительское удостоверение впервые или открыть другую категорию. Но и мужчины тоже обращаются в территориальные сервисные центры с желаниями получить водительское удостоверение - сказал он.

По его словам, те кто желает получить водительское удостоверение по возрасту старшие люди, но все же, это зависит и от желаемой категории удостоверения.

Это увеличение исключительно, как мы видим, связано с военным положением и желанием украинцев иметь водительское удостоверение - отметил Рудик.

Напомним

За первые три месяца 2024 года почти 20 тысяч водителей осуществили обмен своих удостоверений в результате их потери: 19 342 водителей получили физическое водительское удостоверение и 134 - в электронной форме.