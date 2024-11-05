Количество раненых от ракетного удара рф по Запорожью возросло до 20, погибло 6 человек - прокуратура
Киев • УНН
В результате утреннего ракетного обстрела Запорожья российскими войсками погибли 6 человек, 20 ранены. Поврежден объект критической инфраструктуры, начато уголовное производство.
Количество раненых в результате ракетного удара российских войск по Запорожью возросло до 20, 6 человек погибли, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 5 ноября 2024 года утром военнослужащие армии рф осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Запорожья. Потерпел разрушения один из объектов критической инфраструктуры.
«В результате обстрела погибли шесть человек, еще двадцать получили ранения», - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее
Сообщалось о 6 погибших и 16 пострадавших из-за удара рф по Запорожью.
Количество пострадавших от удара рф по Запорожью продолжает расти5 ноября 2024, 10:09 • 11709 просмотров