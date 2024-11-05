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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество раненых от ракетного удара рф по Запорожью возросло до 20, погибло 6 человек - прокуратура

Количество раненых от ракетного удара рф по Запорожью возросло до 20, погибло 6 человек - прокуратура

Киев  •  УНН

11:00 • 8952 просмотра

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В результате утреннего ракетного обстрела Запорожья российскими войсками погибли 6 человек, 20 ранены. Поврежден объект критической инфраструктуры, начато уголовное производство.

Количество раненых в результате ракетного удара российских войск по Запорожью возросло до 20, 6 человек погибли, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 5 ноября 2024 года утром военнослужащие армии рф осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Запорожья. Потерпел разрушения один из объектов критической инфраструктуры.

«В результате обстрела погибли шесть человек, еще двадцать получили ранения», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее

Сообщалось о 6 погибших и 16 пострадавших из-за удара рф по Запорожью.

Количество пострадавших от удара рф по Запорожью продолжает расти5 ноября 2024, 10:09 • 11709 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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