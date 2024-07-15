Количество потребительских кредитов в Украине остается на том же уровне, что и до широкомасштабного вторжения рф - экономический эксперт

Количество потребительских кредитов, несмотря на войну, в Украине почти не изменилось и остается на уровне, который был до широкомасштабного вторжения россии. Однако пока банки неохотно кредитуют бизнес. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Пендзин.

На сегодняшний момент, если что-то берется, то берется либо в рамках государственной программы "Доступні кредити 5-7-9", либо через программу "єОселя". Непосредственно самих потребительских кредитов сегодня берется не больше, чем было раньше, - может, даже меньше немного, так что с этой точки зрения - процентные ставки, которые на сегодняшний момент предлагаются банковскими структурами, они чрезвычайно большие - отметил Пендзин.

По его словам, есть категория людей, которая неизменно берет быстрые кредиты в финансовых учреждениях и, так сказать, "не вылезает из долговой ямы". Кроме того, по его словам, есть те, кто пользуется потребительскими кредитами банков, регулярно их погашает, балансирует.

Этот сегмент, по данным Пендзина, в связи с войной практически не изменился.

Кредитованием также пользуются физические лица - предприниматели, которые работают в рамках своего бизнеса. Однако, по мнению эксперта, банковским структурам сегодня выгоднее и безопаснее вкладывать деньги в ОВГЗ, либо в депозитные сертификаты НБУ.

"Сегодня банковским структурам кредитовать бизнес не выгодно. И это чрезвычайно сложная проблема, которая должна быть решена на государственном уровне, ведь пока что на сегодняшний момент банковские структуры не заинтересованы финансово кредитовать бизнес, это рискованно, и это проблемно. Гораздо проще и легче брать ОВГЗ, которые гарантируются государством, или депозитные сертификаты НБУ", - пояснил Пендзин.

Добавим

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН рассказала, на что стоит обращать внимание, чтобы обезопасить себя от потери средств. Среди прочего эксперт советует при получении кредита всегда рассчитывать на худший сценарий. В частности, следует оценивать собственные возможности погашения займа в условиях уменьшения доходов или возникновения непредвиденных расходов. На что еще обращать внимание при получении кредитов, читайте по ссылке.

Напомним

Ранее Елена Соседка рассказала, на что следует обращать внимание при покупке недвижимости за рубежом, какие страны лучше подходят для инвестирования и какие риски несет в себе такое вложение средств.