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Количество исков к должникам от украинских банков в этом году уменьшилось на 25%: кто чаще всего судится

Киев  •  УНН

07:59 • 3641 просмотра

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За 10 месяцев 2024 года банки подали 68 тысяч исков против должников, что на четверть меньше чем в прошлом году. Monobank стал лидером с 21 тысячей исков, за ним следуют А-Банк и ПриватБанк.

С начала года банки подали почти 68 тыс исков против должников. Треть из них подал Monobank. Об этом УНН пишет со ссылкой на Опендатабот.

Детали

По данным Государственной судебной администрации, украинские банки подали почти 68 тысяч исков против должников за первые 10 месяцев 2024 года, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Больше всего в суд обращались Monobank, А-Банк и ПриватБанк.

До 2021 года количество исков от банков к должникам постепенно росло и достигло 85 тысяч в год. После начала полномасштабного вторжения количество обращений уменьшилось почти вдвое.

В 2023 году было подано более 91 тысячи исков, что даже превышает показатели довоенного периода. За 10 месяцев этого года банки подали 67,9 тысячи исков.

Лидером по количеству обращений в 2024 году стал Monobank с почти 21 тысячей исков, что составляет 30,8% от общего количества. Второе место занял А-Банк с 13 тысячами обращений (20,1%), а третье - ПриватБанк с 11 тысячами исков (16,6%). До начала полномасштабного вторжения лидерами среди банков, которые подавали иски, также были ПриватБанк, Monobank и А-Банк.

Напомним 

Доля неработающих кредитов (NPL) в банках сократилась за девять месяцев 2024 года до 32%, но все еще выше уровня довоенного 2021 года, когда составляла 30%.

Пик инфляции еще не пройден - НБУ8 ноября 2024, 11:31 • 15801 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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