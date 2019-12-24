Коллекция монет и оружие: музею передали найденные у контрабандистов раритеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Служба безопасности Украины передала Ровенскому областному краеведческому музею более 1000 предметов старины. Все эти предметы пытались вывезти контрабандой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины передала Ровенскому областному краеведческому музею более 1000 предметов старины, среди которых особую культурную ценность имеют меч XIV-XV вв., коллекция старинных монет разных номиналов и периодов чеканки. В общем переданные музею раритеты датируются 12 в. до нашей эры - 20 в. нашей эры, среди них также есть много оружия и бытовых вещей разных эпох. Посетители музея получили возможность увидеть древности благодаря работе сотрудников СБУ, которые предупредили контрабандный вывоз за пределы Украины этих культурных ценностей", - говорится в сообщении.
Экспертам практически невозможно оценить общую стоимость возвращенных исторических раритетов. Ведь некоторые из них действительно бесценны для украинской истории, добавили в СБУ.
"Все древности были конфискованы в доход государства по материалам уголовных производств, которые расследовали следователи областного управления СБУ. Люди, которые переправляли ценности с сокрытием от таможенного контроля, были признаны виновными по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (покушение на контрабанду) Уголовного кодекса Украины", - добавляется в сообщении.
Напомним, пограничники обнаружили на востоке Украины женщину, которая пыталась вывезти в Россию золотые монеты, а на западе - человека, перевозившего серебряные монеты.