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Колекція монет та зброя: музею передали знайдені у контрабандистів раритети

Київ • УНН

 • 10941 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Служба безпеки України передала Рівненському обласному краєзнавчому музею понад 1000 предметів старовини. Усі ці предмети намагалися вивезти контрабандою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України передала Рівненському обласному краєзнавчому музею понад 1000 предметів старовини, серед яких особливу культурну цінність мають меч XІV-XV ст., колекція стародавніх монет різних номіналів та періодів чеканки. Загалом передані музею раритети датуються 12 ст. до нашої ери – 20 ст. нашої ери, серед них також є багато зброї та побутових речей різних епох. Відвідувачі музею отримали можливість побачити старожитності завдяки роботі співробітників СБУ, які попередили контрабандне вивезення за межі України цих культурних цінностей", - сказано у повідомленні.

Експертам практично неможливо оцінити загальну вартість повернутих історичних раритетів. Адже деякі з них є справді безцінними для української історії, додали у СБУ.

"Усі старожитності були конфісковані у дохід держави за матеріалами кримінальних проваджень, які розслідували слідчі обласного управління СБУ. Осіб, які переправляли цінності з приховуванням від митного контролю, було визнано винними за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (замах на контрабанду) Кримінального кодексу України", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники виявили на сході України жінку, що намагалась вивезти до Росії золоті монети, а на заході – особу, що перевозила срібні монети.

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