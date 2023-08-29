Коллаборанты жалуются на большое количество украинской символики на оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские приспешники жалуются на большое количество желто-голубой символики в украинских населенных пунктах, которые находятся в оккупации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Как отметили в ЦНС, россияне хотя и заняли временно украинские территории, но до сих пор остаются врагами для местных. Поэтому на ВОТ активно распространяется украинская символика как напоминание оккупантам.
Из-за этого "враг вынужден привлекать «волонтеров» из псевдообщественных движений, чтобы те под наблюдением российских солдат зарисовали украинскую символику и наносили триколор", отмечают в Центре.
Они добавляют, что борьба с украинской символикой бесполезна, ведь до момента освобождения населенных пунктов россияне останутся для местных врагами и показательные рейды не изменят ситуацию.
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