Коллаборанты жалуются на большое количество украинской символики на оккупированных территориях - ЦНС

Детали

Как отметили в ЦНС, россияне хотя и заняли временно украинские территории, но до сих пор остаются врагами для местных. Поэтому на ВОТ активно распространяется украинская символика как напоминание оккупантам.

Из-за этого "враг вынужден привлекать «волонтеров» из псевдообщественных движений, чтобы те под наблюдением российских солдат зарисовали украинскую символику и наносили триколор", отмечают в Центре.

Они добавляют, что борьба с украинской символикой бесполезна, ведь до момента освобождения населенных пунктов россияне останутся для местных врагами и показательные рейды не изменят ситуацию.

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