Колаборанти скаржаться на велику кількість української символіки на окупованих територіях - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські посіпаки жаліються на велику кількість жовто-блакитної символіки в українських населених пунктах, які знаходяться в окупації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
Як зазначили у ЦНС, росіяни хоча й зайняли тимчасово українські території, але досі лишаються ворогами для місцевих. Відтак, на ТОТ активно поширюється українська символіка як памʼятка окупантам.
Через це "ворог вимушений залучати «волонтерів» з псевдогромадських рухів, аби ті під наглядом російських солдатів замалювали українську символіку й наносили тріколор", зазначають у Центрі.
Вони додають, що боротьба з українською символікою є марною, адже до моменту звільнення населених пунктів росіяни лишаться для місцевих ворогами й показові рейди не змінять ситуацію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Репресії та пропаганда: окупанти посилили заходи з придушення проукраїнських настроїв серед населення – Маляр