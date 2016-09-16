КНДР повысила точность попадания своих ракет

"Трудно представить, что будет, если такие ракеты будут начинены ядерными боеголовками или биохимическими зарядами", - сообщил источник.

Уточняется, что круговое вероятное отклонение (КВО) ракет "Нодон" по западной классификации оказалось меньше предела в 2-4 км.



По словам источника, Пхеньян получил возможность точного наведения ракет для "нанесения ударов по густонаселенным районам и объектам с целью массового уничтожения людей".



Напомним, КНДР завершила подготовительный этап к следующим ядерным испытаниям.

Как сообщал УНН, Япония, Южная Корея и США могут ужесточить санкции в отношении КНДР в связи с ядерным испытанием в Пхеньяне. Такое мнение журналистам в Токио выразил спецпредставитель США по вопросам политики в отношении КНДР Сун Ким.