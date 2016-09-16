КНДР підвищила точність попадання своїх ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. КНДР змогла підвищити точність попадання в ціль ракет з дальністю до 1,3 тис. км, передає УНН з посиланням на “Ренхап”.
“Важко уявити, що буде, якщо такі ракети будуть начинені ядерними боєголовками або біохімічними зарядами”, — повідомило джерело видання.
Уточнюється, що кругове імовірне відхилення (КВО) ракет “Нодон” за західною класифікацією виявилося менше межі в 2-4 км.
За словами джерела, Пхеньян отримав можливість точного наведення ракет для “нанесення ударів по густонаселених районах і об’єктах з метою масового знищення людей”.
Нагадаємо, КНДР завершила підготовчий етап до наступних ядерних випробувань.
Як повідомляв УНН, Японія, Південна Корея і США можуть посилити санкції відносно КНДР у зв’язку з ядерним випробуванням у Пхеньяні. Таку думку журналістам в Токіо висловив спецпредставник США з питань політики щодо КНДР Сун Кім.