КНДР и рф подписали протокол о сотрудничестве: увеличение чартерных рейсов среди основных договоренностей
Киев • УНН
Северная Корея и террористическая страна подписали протокол о сотрудничестве в торговых, экономических и научно-технических вопросах. Стороны согласовали увеличение чартерных рейсов, которые соединят не только приграничные регионы, но и крупные города рф.
Северная Корея и рф подписали протокол о сотрудничестве после ряда встреч в Пхеньяне, касающихся торговых, экономических и научно-технических вопросов. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
Хотя подробностей соглашения мало, известно, что стороны договорились об увеличении количества чартерных рейсов между странами.
По данным, с начала года более 5000 туристов путешествовали между террористической страной и Северной Кореей, более 70% из которых выбрали воздушный транспорт.
Ожидается, что новые рейсы соединят не только приграничные регионы рф, но и крупные города.
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