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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР и рф подписали протокол о сотрудничестве: увеличение чартерных рейсов среди основных договоренностей

КНДР и рф подписали протокол о сотрудничестве: увеличение чартерных рейсов среди основных договоренностей

Киев  •  УНН

 • 2407 просмотра

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Северная Корея и террористическая страна подписали протокол о сотрудничестве в торговых, экономических и научно-технических вопросах. Стороны согласовали увеличение чартерных рейсов, которые соединят не только приграничные регионы, но и крупные города рф.

Северная Корея и рф подписали протокол о сотрудничестве после ряда встреч в Пхеньяне, касающихся торговых, экономических и научно-технических вопросов. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Хотя подробностей соглашения мало, известно, что стороны договорились об увеличении количества чартерных рейсов между странами.

По данным, с начала года более 5000 туристов путешествовали между террористической страной и Северной Кореей, более 70% из которых выбрали воздушный транспорт.

Ожидается, что новые рейсы соединят не только приграничные регионы рф, но и крупные города.

Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших генералов - WSJ20 нояб. 2024, 13:05 • 15366 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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