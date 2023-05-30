КМВА показали последствия падения обломков в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В результате падения обломков в Дарницком районе столицы возник пожар в частном доме. Также пожар возник в многоэтажке Голосеевского района из-за падения осколков сбитой цели, сообщает КГВА, пишет УНН.
Детали
В Дарницком районе возник пожар в частном доме из-за падения обломков. Информации о пострадавших не поступало.
Также в КГВА сообщили, что в результате падения обломков в многоэтажном жилом доме Голосеевского района выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах. Жилетей дома эвакуируют, изветно о постраждавшей женщине.
Также мэр Киева сообщил о возгорании в жилом доме в Подольском и Днепровском районе столицы.
Напомним
В результате вражеской атаки на Киев загорелись три авто и получила ранения 27-летняя женщина.