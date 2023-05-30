КМВА показали наслідки падіння уламків у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Внаслідок падіння уламків у Дарницьому районі столиці виникла пожежа у приватному будинку. Також пожежа виникла і в багатоповерхівці Голосіївського району через падіння уламків збитих цілей, повідомляє КМВА, пише УНН.
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У Дарницьому районі виникла пожежа у приватному будинку через падіння уламків. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Також у КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків у багатоповерховому житловому будинку Голосіївського району вибито вікна та вирвані двері в декілька квартирах. Мешканців евакуюють, відомо про постраждалу жінку.
Також мер Києва повідомив про загоряння в житловому будинку в Подільському та Дніпровсьому районі столиці.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ загорілись три авто та отримала поранення 27-річна жінка.