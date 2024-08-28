Ключевой логистический маршрут для рф: партизаны совершили диверсии на железной дороге оккупантов на юге Украины

Партизаны "АТЕШ" провели ряд диверсий на новой железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

"Наши агенты совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для вс россии. Эта ветка соединяет ростов-на-дону с Мариуполем через Бердянск.

В случае разрушения Крымского моста, что произойдет вскоре, станет самым эффективным способом доставки военной техники и боеприпасов на южный отрезок фронта", - говорится в сообщении.

По данным "АТЭШ", поджоги релейных ящиков вызывают сбои в работе сигнализации, систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами.

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