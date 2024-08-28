Ключовий логістичний маршрут для рф: партизани здійснили диверсії на залізниці окупантів на півдні України
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" провели диверсії на новій залізничній гілці окупантів, що з'єднує ростов-на-дону з Маріуполем через Бердянськ. Підпали релейних ящиків викликають збої у роботі сигналізації та систем управління, що призводить до затримок руху поїздів.
Партизани "АТЕШ" провели низку диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України, передає УНН із посиланням на "АТЕШ".
"Наші агенти здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для зс росії. Ця гілка з'єднує ростов-на-дону з Маріуполем через Бердянськ.
У разі руйнування Кримського мосту, що станеться незабаром, стане найефективнішим способом доставки військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту", - йдеться у повідомленні.
За даними "АТЕШ", підпали релейних ящиків викликають збої у роботі сигналізації, систем управління, що призводить до затримок, зупинки або уповільнення руху поїздів з військовими вантажами.
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