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Клуб украинской Суперлиги усилился литовским центровым

Клуб украинской Суперлиги усилился литовским центровым

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Клуб украинской баскетбольной украинской Суперлиги "Николаев" подписал контракт с 26-летним литовским центровым Ульвидасом Рокас, передает УНН со ссылкой на "Basket.com".

Детали

Воспитанник школы “Жальгириса”, Рокас в 2015 году переехал в США, где сыграл 8 матчей за университет “Texas Tech” в NCAA. В сезоне 2017/2018 провел 26 игр за университет центральной Флориды “UCF” и набирал там 2,3 очка 2,3 подбора в среднем за 10 минут на площадке.

Осенью 2018 литовец имел проблемы с законом в США — угрожал убийством и пытался задушить своего соседа по комнате, одного из студентов колледжа. Его арестовали, но вскоре выпустили под залог в 500 долл.

В сентябре 2019 Ульвидас пытался закрепиться в составе “Шауляя”, но у него это не получилось и сезон 19/20 он провел во 2-й лиге Литвы за “Деликатесас”, где набирал в среднем 10,4 очка + 4,1 подбора за 22 матча и 16 минут на площадке.

В декабря 2020 года Рокас перешел в клуб “Pelicanos” из небольшого города Меоки, выступающий в региональной лиге Мексики, штата Чихуахуа. Там он набирал 21,2 очка + 10,8 подбора. Детали соглашение Рокас с МБК “Николаев” неизвестные, предположительно игрок приглашен на трай-аут или временно для замены травмированного Матфея Радунича.

дополнение

“Николаев” с 4-мя поражениями в пяти матчах идет предпоследней позиции в турнирной таблице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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