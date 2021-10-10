Клуб української Суперліги підсилився литовським центровим

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Клуб української баскетбольної української Суперліги “Миколаїв” підписав контракт з 26-річним литовським центровим Ульвідасом Рокасом, передає УНН з посиланням на “Basket.com”.

Деталі

Вихованець школи “Жальгіріса”, Рокас в 2015 році переїхав до США, де зіграв 8 матчів за університет “Texas Tech” в NCAA. У сезоні 2017/2018 провів 26 ігор за університет центральної Флориди “UCF” і набирав там 2,3 очка + 2,3 підбирання в середньому за 10 хвилин на майданчику.

Восени 2018 року литовець мав проблеми з законом у США — погрожував вбивством і намагався задушити свого сусіда по кімнаті, одного зі студентів коледжу. Його заарештували, але незабаром випустили під заставу в 500 дол.

У вересні 2019 року Ульвідас намагався закріпитися в складі “Шауляя”, але у нього це не вийшло і сезон 19/20 він провів у 2-й лізі Литви за “Делікатесас”, де набирав в середньому 10,4 очка + 4,1 підбирання за 22 матчі і 16 хвилин на майданчику.

У грудні 2020 року Рокас перейшов в клуб “Pelicanos” з невеликого міста Меокі, який виступає у регіональній лізі Мексики, штату Чихуахуа. Там він набирав 21,2 очка + 10,8 підбору. Деталі угоду Рокас з МБК “Миколаїв” невідомі, ймовірно гравець запрошений на трай-аут або тимчасово для заміни травмованого Матея Радуніча.

Доповнення

“Миколаїв” із 4-ма поразками в п’яти матчах йде передостанній позиції у турнірній таблиці.

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