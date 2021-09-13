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Клип Lil Nas X, который сняла украинка, получил три награды MTV Video Music Awards 2021

Клип Lil Nas X, который сняла украинка, получил три награды MTV Video Music Awards 2021

Киев  •  УНН

 • 63794 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Клип украинского режиссера Тани Муиньо, который она сняла для Lil Nas X, получил три награды премии MTV Video Music Awards 2021 в Нью-Йорке. Об этом сообщили на сайте премии, передает УНН.

Детали

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения премии MTV Video Music Awards 2021. Клип Montero (Call Me by Your Name) американского репера Lil Nas X, который сняла украинка Таня Муиньо, победил в трех из пяти номинаций: "Видео года", "Лучшие визуальные эффекты","Лучшая режиссура".

В клипе Montero затронуты темы религии, сатанизма и ЛГБТ. В частности, в тексте артист вспомнил о психических испытаниях, с которыми столкнулся в детстве из-за каминг-аута.

Добавим

Таня Муиньо — клипмейкер из Одессы, которая уже создала немало клипов для популярных украинских исполнителей: Monatik, Время и Стекло, NK, Мишель Андраде и других. Режиссер сотрудничает и с иностранными звездами, в этом году она также сняла клип для американской хип-хоп звезды Карди Би.

Девушка имеет награды в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила трижды подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах), а также двукратная победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019 годы).

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