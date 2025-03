Клип Lil Nas X, который сняла украинка, получил три награды MTV Video Music Awards 2021

Детали

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения премии MTV Video Music Awards 2021. Клип Montero (Call Me by Your Name) американского репера Lil Nas X, который сняла украинка Таня Муиньо, победил в трех из пяти номинаций: "Видео года", "Лучшие визуальные эффекты","Лучшая режиссура".

В клипе Montero затронуты темы религии, сатанизма и ЛГБТ. В частности, в тексте артист вспомнил о психических испытаниях, с которыми столкнулся в детстве из-за каминг-аута.

Таня Муиньо — клипмейкер из Одессы, которая уже создала немало клипов для популярных украинских исполнителей: Monatik, Время и Стекло, NK, Мишель Андраде и других. Режиссер сотрудничает и с иностранными звездами, в этом году она также сняла клип для американской хип-хоп звезды Карди Би.

Девушка имеет награды в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила трижды подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах), а также двукратная победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019 годы).