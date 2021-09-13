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Кліп Lil Nas X, який зняла українка, здобув три нагороди MTV Video Music Awards 2021

Кліп Lil Nas X, який зняла українка, здобув три нагороди MTV Video Music Awards 2021

Київ • УНН

 • 63800 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Кліп української режисерки Тані Муіньо, який вона зняла для Lil Nas X, здобув три нагороди премії MTV Video Music Awards 2021 у Нью-Йорку. Про це повідомили на сайті премії, інформує УНН.

Деталі

У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премії MTV Video Music Awards 2021. Кліп Montero (Call Me by Your Name) американського репера Lil Nas X, який відзняла українка Таня Муіньо, переміг у трьох із п’яти номінаціях: "Відео року", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкраща режисура".

У кліпі Montero порушено теми релігії, сатанізму та ЛГБТ. Зокрема, у тексті артист згадав про психічні випробування, з якими зіштовхнувся в дитинстві через камінг-аут.

Додамо

Таня Муіньо — кліпмейкерка з Одеси, яка вже створила чимало кліпів для популярних українських виконавців: Monatik, Время и Стекло, NK, Мішель Андраде та інших. Режисерка співпрацює і з іноземними зірками, цього року вона також відзняла кліп для американської хіп-хоп зірки Карді Бі.

Дівчина має нагороди у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла тричі поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках), а також дворазова переможниця у номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019 роки).

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