Кліп Lil Nas X, який зняла українка, здобув три нагороди MTV Video Music Awards 2021

Деталі

У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премії MTV Video Music Awards 2021. Кліп Montero (Call Me by Your Name) американського репера Lil Nas X, який відзняла українка Таня Муіньо, переміг у трьох із п’яти номінаціях: "Відео року", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкраща режисура".

У кліпі Montero порушено теми релігії, сатанізму та ЛГБТ. Зокрема, у тексті артист згадав про психічні випробування, з якими зіштовхнувся в дитинстві через камінг-аут.

Додамо

Таня Муіньо — кліпмейкерка з Одеси, яка вже створила чимало кліпів для популярних українських виконавців: Monatik, Время и Стекло, NK, Мішель Андраде та інших. Режисерка співпрацює і з іноземними зірками, цього року вона також відзняла кліп для американської хіп-хоп зірки Карді Бі.

Дівчина має нагороди у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла тричі поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках), а також дворазова переможниця у номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019 роки).