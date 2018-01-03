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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Климкин рассказал, при каких условиях на Донбассе будут применять оружие США

Киев • УНН

 • 13003 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Американское оружие в Донбассе будут применять только для обороны в случае провокаций боевиков. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

Климкин рассказал, при каких условиях на Донбассе будут применять оружие США

“Речь идет об оружии оборонного характера. Оно будет использоваться только в случаях провокаций со стороны России и боевиков. В атакующих действиях оно использоваться не будет, поэтому оно не может быть использовано в качестве аргумента, что будет способствовать повышению температуры конфликта”, — заявил П.Климкин.

Как сообщал УНН, глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Германии скептически относятся к вопросу предоставления Украине летального оружия.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США.

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