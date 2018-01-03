Клімкін розповів, за яких умов на Донбасі будуть застосовувати зброю США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Американську зброю на Донбасі будуть застосовувати лише для оборони у випадках провокацій бойовиків. Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Мова йде про зброю оборонного характеру. Вона буде використовуватись лише у випадках провокацій з боку Росії і бойовиків. В атакуючих діях вона використовуватись не буде, тому вона не може бути використана в якості аргументу, який сприятиме підвищенню температури конфлікту”, — заявив П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що в Німеччині скептично ставляться до питання надання Україні летальної зброї.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко анонсував надання Україні летальної зброї оборонного характеру від США.