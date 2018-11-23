Кличко: в следующем году бюджет Киева увеличится на 4 миллиарда - до 53 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бюджет столицы на 2019 планируется на уровне 53 миллиардов гривен. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского головы.
Он отметил, что в последние годы столичной власти удалось увеличить объемы поступлений в столичный сметы. И это позволило реализовать многие необходимые инфраструктурных проектов.
"Бюджет нашего города в 2014 году был меньше, чем долг города. Долг тогда составлял 25000000000 гривен. Город был на грани банкротства. Сегодня же мы планируем бюджет города на следующий год на уровне 53 миллиардов гривен. И это при том, что долг мы уменьшили до 12000000000. А это значит, что у нас продолжается оздоровление экономики города, - заявил Кличко. - Только внедрение системы закупок "ProZorro" позволило получить дополнительно более 2 миллиардов гривен ", - отметил Кличко.
По словам мэра столицы, за несколько последних лет в Киеве, в частности, удалось капитально отремонтировать более 800 километров дорог. В городе появились велодорожки. Также, увеличив поступления в бюджет, удалось построить или полностью реконструировать 19 детских садов и 7 школ, воплотить многие другие проекты.
Напомним, что бюджет города Киева на 2018 был принят на уровне 49000000000 гривен.