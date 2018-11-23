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Кличко: у наступному році бюджет Києва збільшиться на 4 мільярди – до 53 млрд гривень

Кличко: у наступному році бюджет Києва збільшиться на 4 мільярди – до 53 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Бюджет столиці на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на прес-службу міського голови.

Він зазначив, що протягом останніх років столичній владі вдалося збільшити обсяги надходжень до столичного кошторису. І це дозволило реалізувати багато необхідних інфраструктурних проектів.

“Бюджет нашого міста в 2014 році був менше, ніж борг міста. Борг тоді складав 25 мільярдів гривень. Місто було на межі банкрутства. Сьогодні ж ми плануємо бюджет міста на наступний рік на рівні 53 мільярдів гривень. І це при тому, що борг ми зменшили до 12 мільярдів. А це означає, що в нас триває оздоровлення економіки міста, — заявив Кличко. — Тільки впровадження системи закупівель „ProZorro“ дало можливість отримати додатково більше 2 мільярдів гривень”, — зазначив Кличко.

За словами мера столиці, за кілька останніх років у Києві, зокрема, вдалося капітально відремонтувати понад 800 кілометрів доріг. В місті з’явилися велодоріжки. Також, збільшивши надходження до бюджету, вдалося побудувати чи повністю реконструювати 19 дитячих садочків та 7 шкіл, втілити багато інших проектів.

Нагадаємо, що бюджет міста Києва на 2018 був ухвалений на рівні 49 мільярдів гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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