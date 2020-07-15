Кличко рассказал, кто в столице чаще всего умирает от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве за период пандемии от COVID-19 умерли 126 человек, 62% из них - люди старше 65 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
"За период пандемии умерли от коронавируса (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) в Киеве в целом 126 человек. Самой старшей больной было 95 лет, самой младшей больной, которая не преодолела вирус, было только 25. Женщина имела тяжелые патологии. Больше всего - более 62% лиц, умерших от коронавируса - люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте от 50 до 64 лет. Около 13% тех, кому было до 49 лет и менее 1% - в возрасте от 18 до 29 лет. Большинство из них имели хронические заболевания, в основном, это гипертония, сахарный диабет и ожирение", - проинформировал Кличко.
Он также отметил, что медики призывают особенно беречься людям с хроническими заболеваниями.
Напомним, в Киеве за минувшие сутки подтвердили 147 случаев заболевания COVID-19. Это наибольшее количество случаев за сутки за время пандемии.