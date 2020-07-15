Кличко розповів, хто в столиці найчастіше помирає від COVID-19

"За період пандемії померли від коронавірусу (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) у Києві загалом 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років, наймолодшій хворій, яка не подолала вірус, було лише 25. Жінка мала важкі патології. Найбільше - понад 62% осіб, що померли від коронавірусу, - люди, старші за 65 років. Майже 24% хворих померли у віці від 50 до 64 років. Близько 13% тих, кому було до 49 років та менше 1% - віком від 18 до 29 років. Більшість з них мали хронічні захворювання, в основному, це гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння", - проінформував Кличко.

Він також зазначив, що медики закликають особливо берегтися людям із хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу підтвердили 147 випадків захворювання на COVID-19. Це найбільша кількість випадків за добу за час пандемії.