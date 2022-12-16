Кличко объяснил, как Киев будет жить в случае длительного отсутствия света

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

Кличко сообщил, что в случае полного отсутствия электроснабжения на всех маршрутах наземного транспорта, в частности, электротранспорта, будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно. Все автобусные парки снабжены необходимым запасом горючего и имеют автономные источники энергии. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей. Городская электричка будет ходить. Для этого железнодорожники подготовились к ее движению с локомотивом на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут. Канал, где можно узнать всю оперативную информацию о Киевской городской электричке, – KyivCityExpress.

МЕТРО

Кличко отметил, что в условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.

На подземных станциях будут доступны: интернет-связок, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Он отметил, что средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко призвал горожан не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света

ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

Мэр напомнил, что ближайший пункт обогрева можно найти на карте. Здесь также указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц, вместительность заведения. Кроме того, данные о том, есть ли там комнаты матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью и помещения для еды.

Также Кличко прикрепил объяснение, как загрузить карту на смартфон. «Чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, загрузите на смартфон карту в приложении Google Maps по инструкции», - написал Кличко.

СВЯЗЬ

По словам мэра, мобильная связь, в случае отсутствия электроснабжения, будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций – также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.

Информация через "Киев Цифровой" будет работать при наличии у пользователя интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Уезжать из страны не надо": у Зеленского успокоили украинцев по поводу блекаута

БЮВЕТЫ

Мэр сообщил, что в случае перебоев с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, которые подсоединены с генераторами. Где расположен ближайший к вашему дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.

Кроме того, питьевая вода и вода для других нужд будут доставлены в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировку цистерн с водой. Также воду можно будет купить в магазинах, которые будут работать.

ТРЦ, ТОРГОВЫЕ СЕТИ И РЫНКИ

Кличко отметил, что без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. В них можно будет приобрести продукты питания, воду, бытовые и промышленные товары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готовится к длительному отсутствию света и отопления

Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания, заведения питания, СТО и автотовары, частные медицинские заведения.

Отмечается, что графики работы в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращены.

АПТЕКИ

Кличко обнародовал список адресов аптек КП «Фармация», которые снабжены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения, а также аптек частной сети - здесь.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ

По словам Кличко, ветеринарные больницы также будут оказывать квалифицированную помощь домашним питомцам в условиях отсутствия электроснабжения. Кроме того, продолжит работать и служба учета и регистрации животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По всей Украине ввели аварийные отключения света

БАНКИ

«Определенный перечень банков столицы предоставляет клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Как отметили в Национальном банке Украины, дежурные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества», - отметил мэр.

УКРПОЧТА

Кличко сообщил, что при полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети Укрпочты. Адреса отделений в Киеве по ссылке здесь.