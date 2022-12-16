Кличко объяснил, как Киев будет жить в случае длительного отсутствия света

ukru
Эксклюзив
16:00 • 17093 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 82350 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 109680 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104798 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100381 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 81733 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109861 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135587 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122815 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136369 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 68247 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 114566 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 129130 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125929 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110618 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223716 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254345 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193182 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198836 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234309 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 52112 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110622 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117357 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125079 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140298 просмотра
Актуальное
Кличко объяснил, как Киев будет жить в случае длительного отсутствия света

Кличко объяснил, как Киев будет жить в случае длительного отсутствия света

Киев • УНН

 • 1724931 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram рассказал, как столица будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения, передает УНН.

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

Кличко сообщил, что в случае полного отсутствия электроснабжения на всех маршрутах наземного транспорта, в частности, электротранспорта, будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно. Все автобусные парки снабжены необходимым запасом горючего и имеют автономные источники энергии. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей. Городская электричка будет ходить. Для этого железнодорожники подготовились к ее движению с локомотивом на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут. Канал, где можно узнать всю оперативную информацию о Киевской городской электричке, – KyivCityExpress.

МЕТРО

Кличко отметил, что в условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.

На подземных станциях будут доступны: интернет-связок, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Он отметил, что средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко призвал горожан не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света

ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

Мэр напомнил, что ближайший пункт обогрева можно найти на карте. Здесь также указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц, вместительность заведения. Кроме того, данные о том, есть ли там комнаты матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью и помещения для еды.

Также Кличко прикрепил объяснение, как загрузить карту на смартфон. «Чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, загрузите на смартфон карту в приложении Google Maps по инструкции», - написал Кличко.

СВЯЗЬ

По словам мэра, мобильная связь, в случае отсутствия электроснабжения, будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций – также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.

Информация через "Киев Цифровой" будет работать при наличии у пользователя интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Уезжать из страны не надо": у Зеленского успокоили украинцев по поводу блекаута

БЮВЕТЫ

Мэр сообщил, что в случае перебоев с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, которые подсоединены с генераторами. Где расположен ближайший к вашему дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.

Кроме того, питьевая вода и вода для других нужд будут доставлены в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировку цистерн с водой. Также воду можно будет купить в магазинах, которые будут работать.

ТРЦ, ТОРГОВЫЕ СЕТИ И РЫНКИ

Кличко отметил, что без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сетиТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. В них можно будет приобрести продукты питания, воду, бытовые и промышленные товары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готовится к длительному отсутствию света и отопления

Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания, заведения питания, СТО и автотовары, частные медицинские заведения.

Отмечается, что графики работы в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращены.

АПТЕКИ

Кличко обнародовал список адресов аптек КП «Фармация», которые снабжены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения, а также аптек частной сети - здесь.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ

По словам Кличко, ветеринарные больницы также будут оказывать квалифицированную помощь домашним питомцам в условиях отсутствия электроснабжения. Кроме того, продолжит работать и служба учета и регистрации животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По всей Украине ввели аварийные отключения света

БАНКИ

«Определенный перечень банков столицы предоставляет клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Как отметили в Национальном банке Украины, дежурные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества», - отметил мэр.

УКРПОЧТА

Кличко сообщил, что при полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети Укрпочты. Адреса отделений в Киеве по ссылке здесь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы