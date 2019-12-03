Кличко дал советы Джошуа перед боем британца с Руисом

"Владимир Кличко рассказывает мне о многом. Он более дисциплинирован, чем я, и дипломатичен. Украинец давал мне советы относительно диеты и тренировок. Возможно, именно об этом сейчас говорят люди, которые видят изменения в моем теле. Я воспользовался его уроками и теперь мой вес может колебаться. Я снова намерен стать чемпионом мира. Я всегда говорил, что пояс не должен определять статус человека. Я был чемпионом еще до того, как завоевал его ", - признался Джошуа.

Отметим, что бой-реванш пройдет в Саудовской Аравии городе Эр-Рияд 7 декабря.

Напомним, что в июне 2019 года Руис завоевал чемпионские пояса WBO, WBA, IBF, IBO в поединке с Джошуа.