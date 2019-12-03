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Кличко дав поради Джошуа перед боєм британця з Руїсом

Кличко дав поради Джошуа перед боєм британця з Руїсом

Київ • УНН

 • 11183 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишній чемпіон світу у "хевівейті" Ентоні Джошуа розповів про надані Володимиром Кличко поради перед майбутнім боєм-реваншем із мексиканцем Енді Руїсом, повідомляє УНН з посиланням на Express.

"Володимир Кличко розповідає мені багато про що. Він більш дисциплінований, ніж я, і дипломатичний. Українець давав мені поради щодо дієти і тренувань. Можливо, саме про це зараз говорять люди, які бачать зміни в моєму тілі. Я скористався його уроками і тепер моя вага може коливатися. Я знову має намір стати чемпіоном світу. Я завжди говорив, що пояс не повинен визначати статус людини. Я був чемпіоном ще до того, як завоював його", - зізнався Джошуа.

Відзначимо, що бій-реванш пройде в Саудівській Аравії місті Ер-Ріяд 7 грудня.

Нагадаємо, що у червні 2019 року Руїс виборов чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF, IBO у поєдинку з Джошуа.

Українські Національні Новини

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