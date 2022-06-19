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Киевский ипподром открывает летний сезон, жителей приглашают бесплатно посмотреть на конные гонки

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. На территории Киевского ипподрома 19 июня состоится открытие летнего сезона и первые заезды лошадей французской рысистой породы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Детали

Как отмечается, с первых дней войны работники предприятия в штатном режиме находились рядом со своими подопечными и оказывали животным необходимую помощь.

“На территории коммунального предприятия содержатся и проходят тренинг 300 лошадей верховых и рысистых пород. В это сложное военное время тренировка лошадей происходила по сокращенной программе, в то же время наши работники ежедневно работали и самостоятельно доставляли подстилку и корм кормов для животных. Также мы получали гуманитарную помощь от конников Украины и Европы. Совместными усилиями нам удалось защитить лошадей и сохранить их хорошую физическую форму для проведения спортивных заездов. Так уже вскоре будет открыт летний сезон и проведены первые заезды, в которых примут участие 38 лошадей рысистых пород. Мы приглашаем киевлян и гостей города бесплатно посетить гонки и отдохнуть на свежем воздухе”, — рассказали в КП “Киевский ипподром”.

В КП “Киевский ипподром” добавили, что для безопасности по сигналу воздушной тревоги посетители должны немедленно покинуть территорию и направляться в ближайшее укрытие.

Открытие летнего сезона состоится 19 июня (начало в 13:00), на территории Киевского ипподрома (проспект Академика Глушкова, 10). Вход свободный.

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