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Київській іподром відкриває літній сезон, мешканців запрошують безкоштовно подивитися на кінні перегони

Київській іподром відкриває літній сезон, мешканців запрошують безкоштовно подивитися на кінні перегони

Київ • УНН

 • 437138 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. На території Київського іподрому 19 червня відбудеться відкриття літнього сезону та перші заїзди коней французької рисистої породи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Київської міської ради.

Деталі

Як зазначається, з перших днів війни працівники підприємства в штатному режимі знаходились поруч зі своїми підопічними та надавали тваринам необхідну допомогу.

“На території комунального підприємства утримуються та проходять тренінг 300 коней верхових та рисистих порід. У цей складний воєнний час тренування коней відбувалось за скороченою програмою, водночас наші працівники щоденно працювали та самостійно доставляли підстилку та корм для тварин. Також ми отримували гуманітарну допомогу від кіннотників України та Європи. Спільними зусиллями нам вдалось захистити коней та зберегти їх хорошу фізичну форму для проведення спортивних заїздів. Так вже невдовзі буде відкрито літній сезон та проведено перші заїзди, в яких візьмуть участь 38 коней рисистих порід. Ми запрошуємо киян та гостей міста безкоштовно відвідати перегони та відпочити на свіжому повітрі”, — розповіли в КП “Київський іподром”.

У КП “Київський іподром” додали, що для безпеки за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого укриття.

Відкриття літнього сезону відбудеться 19 червня (початок о 13:00), на території Київського іподрому (проспект Академіка Глушкова, 10). Вхід вільний.

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