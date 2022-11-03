Киевской области полностью вернули свет, но вводят почасовые отключения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киевской области полностью заживили всех, кто оставался без электроснабжения после недавней вражеской атаки, однако отключения сегодня будут плановыми. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в четверг, 3 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Энергетики заживили всех абонентов, которые оставались без электроснабжения из-за обстрелов в понедельник", - сообщил Кулеба.
Он отметил при этом, что "с 5:00 в Киевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии".
Дополнение
Укрэнерго сообщило, что 3 ноября будут применяться ограничения электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще 7 областей, среди которых и Киевская.