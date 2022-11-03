Киевской области полностью вернули свет, но вводят почасовые отключения

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"Энергетики заживили всех абонентов, которые оставались без электроснабжения из-за обстрелов в понедельник", - сообщил Кулеба.

Он отметил при этом, что "с 5:00 в Киевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии".

Дополнение

Укрэнерго сообщило, что 3 ноября будут применяться ограничения электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще 7 областей, среди которых и Киевская.