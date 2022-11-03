Київщині повністю повернули світло, але вводять погодинні відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Київській області повністю заживили усіх, хто залишався без електропостачання після недавньої ворожої атаки, однак відключення сьогодні будуть планові. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у четвер, 3 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли у понеділок", - повідомив Кулеба.
Він зауважив при цьому, що "з 5:00 на Київщині розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії".
Доповнення
Укренерго повідомило, що 3 листопада застосовуватимуться обмеження електропостачання кількох видів: аварійні - для трьох областей, погодинні - для Києва та ще 7 областей, серед яких і Київська.