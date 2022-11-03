Київщині повністю повернули світло, але вводять погодинні відключення

Цитата

"Енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли у понеділок", - повідомив Кулеба.

Він зауважив при цьому, що "з 5:00 на Київщині розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії".

Доповнення

Укренерго повідомило, що 3 листопада застосовуватимуться обмеження електропостачання кількох видів: аварійні - для трьох областей, погодинні - для Києва та ще 7 областей, серед яких і Київська.