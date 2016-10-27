"Киевгорстрой" назвали лидером строительного рынка

В перечень включили 17 застройщиков. Во время составления списка учитывались такие показатели, как количество строящихся объектов, количество построенных объектов (домов), количество построенных жилых метров.

По этим показателям "Киевгорстрой" существенно опережает других участников перечня. Так, на сегодняшний день компания ведет работу на 49 объектах, а всего построили 6 107 домов, а это 45 млн квадратных метров жилой площади.

На втором месте списка разместилась компания "Укрбуд", на третьем - Geos. Эти компании имеют более скромные показатели, например "Укрбуд" построил 600 тыс. квадратных метров жилых площадей.