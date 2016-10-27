“Київміськбуд” названий лідером будівельного ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Перелік лідерів будівельного ринку столиці очолила холдингова компанія “Київміськбуд”. Про це пише УНН з посиланням на інформацію опубліковану економічним віданням “Личный счет”.
До списку включено 17 забудовників. Під час складання переліку враховувались такі показники, як кількість об’єктів, що будуються, кількість збудованих об’єктів (будинків), кількість збудованих житлових метрів.
За цими показниками “Київміськбуд” суттєво випереджає інших учасників рсписку. Так, на сьогодні компанія веде роботу на 49 об’єктах, а всього збудовано 6 107 будинків, а це 45 млн квадратних метрів житлової площі.
На другому місці у списку розмістилася компанія “Укрбуд”, на третьому — Geos. Ці компанії мають скромніші показники, наприклад “Укрбуд” збудував 600 тисяч квадратних метрів житлових площ.