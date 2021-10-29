Киев утром стоит в пробках: где затруднено движение

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара, Леся Курбаса, Голосеевском.

Движение также затруднено на улицах Жилянской, Вячеслава Черновола, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Шолуденко, Вадима Гетьмана, Николая Голего, Полевой, Щусева, Елены Телиги, Кирилловской, Маршала Рыбалко, Лукьяновской.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Николая Бажана, Романа Шухевича, Броварском. Также движение затруднено на улицах Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Попудренко.

Движение на мостах – затруднено на Северном, Патона, Дарницком. На мостах Метро и Южном движение свободно.

Дополнение

В Киевской области 29 октября без осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 5-8° тепла, днем 11-14°.