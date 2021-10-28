Комфортна погода збережеться: синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Температура повітря завтра вдень в Україні буде коливатися від 10 до 18 градусів тепла, дощів не очікується. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 29 жовтня без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті від 1° тепла до 4° морозу; вдень 10-15° тепла, на заході країни до 18°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 11-14°.