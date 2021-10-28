Комфортная погода сохранится: синоптики дали прогноз на завтра

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 29 октября без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье от 1° тепла до 4° мороза; днем 10-15° тепла, на западе страны до 18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 5-8° тепла, днем 11-14°.