Київ зранку стоїть у заторах: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Леся Курбаса, Голосіївському.

Рух також ускладнено на вулицях Жилянській, В’ячеслава Чорновола, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, Шолуденка, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Польовій, Щусєва, Олени Теліги, Кирилівській, Маршала Рибалка, Лук’янівській.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича, Броварському. Також рух ускладнено на вулицях Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Попудренка.

Рух на мостах – ускладнений на Північному, Патона, Дарницькому. На мостах Метро та Південному рух вільний.

Доповнення

На Київщині 29 жовтня без опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 11-14°.