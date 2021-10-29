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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 52066 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Київ зранку стоїть у заторах: де ускладнено рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Станом на 8:15 п’ятниці, 29 жовтня, у Києві помітно значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Київ зранку стоїть у заторах: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Леся Курбаса, Голосіївському.

Рух також ускладнено на вулицях Жилянській, В’ячеслава Чорновола, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, Шолуденка, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Польовій, Щусєва, Олени Теліги, Кирилівській, Маршала Рибалка, Лук’янівській.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича, Броварському. Також рух ускладнено на вулицях Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Попудренка.

Рух на мостах – ускладнений на Північному, Патона, Дарницькому. На мостах Метро та Південному рух вільний.

Доповнення

На Київщині 29 жовтня без опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 11-14°.

Українські Національні Новини

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