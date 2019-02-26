Киев остается лидером по темпам строительства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. С начала года в Киеве выполнено строительных работ на сумму 1,38 млрд грн. Это самый большой показатель в разрезе регионов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.
Вслед за столицей всего строительных работ выполнено в Днепропетровской области (978,7 млн грн), Харьковской области (770,6 млн грн).
В целом, по итогам января 2019 года, строительные предприятия уже выполнили работы на 6,5 млрд грн.
Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, председатель правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.
"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.
Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте. Так, например, объемы строительства в 2017 году увеличились на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн. Предварительные итоги 2018 года также еще подтверждают динамику развития отрасли.