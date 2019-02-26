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Київ залишається лідером з темпів будівництва

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. З початку року у Києві виконано будівельних робіт на суму 1,38 млрд грн. Це найбільший показник у розрізі регіонів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.

Слідом за столицею найбільше будівельних робіт виконано у Дніпропетровській області (978,7 млн грн), Харківській області (770,6 млн грн).

Загалом, за підсумками січня 2019 року, будівельні підприємства вже виконали роботи на 6,5 млрд грн.

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, проте в Україні частка будівельної галузі у структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва в ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні тільки 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання. Так, наприклад, обсяги будівництва в 2017 році збільшилися на 20,9% у порівнянні з 2016 роком - 101 млрд 74 млн грн. Попередні підсумки 2018 року також ще підтверджують динаміку розвитку галузі.

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