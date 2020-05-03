Киев сегодня накроет гроза

"Днем 3 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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В КГГА призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности.