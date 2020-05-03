Київ сьогодні накриє гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Києві сьогодні очікують грози. В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку, а у КМДА радять закривати вікна, передає УНН.
"Удень 3 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
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У КМДА закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
• у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, не виходити з дому без нагальної потреби. Наголошуємо, що ефективність впроваджених протиепідемічних заходів залежить від свідомого ставлення кожного до ситуації, до свого здоров’я та безпеки.