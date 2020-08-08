Киевлянка Цуренко победила в первой игре теннисных соревнований в Праге

В матче первого раунда отбора киевлянка за 1 час и 10 минут обыграла французскую теннисистку Осеану Дода, сеянную под 4 номером. Украинка сделала 6 брейков, ее соперница только 2.

Следующей соперницей Цуренко станет 16-летняя чешская теннисистка Барбора Паличова.

Напомним, что вторая представительница Украины также прошла барьер первого круга квалификации в Праге.