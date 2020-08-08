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Киевлянка Цуренко победила в первой игре теннисных соревнований в Праге

Киевлянка Цуренко победила в первой игре теннисных соревнований в Праге

Киев • УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA International "Prague Open", который стартовал в столице Чехии, сообщает УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украины".

В матче первого раунда отбора киевлянка за 1 час и 10 минут обыграла французскую теннисистку Осеану Дода, сеянную под 4 номером. Украинка сделала 6 брейков, ее соперница только 2.

Следующей соперницей Цуренко станет 16-летняя чешская теннисистка Барбора Паличова.

Напомним, что вторая представительница Украины также прошла барьер первого круга квалификации в Праге.

Украинские Национальные Новости

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