Киевлянка Цуренко победила в первой игре теннисных соревнований в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA International "Prague Open", который стартовал в столице Чехии, сообщает УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украины".
В матче первого раунда отбора киевлянка за 1 час и 10 минут обыграла французскую теннисистку Осеану Дода, сеянную под 4 номером. Украинка сделала 6 брейков, ее соперница только 2.
Следующей соперницей Цуренко станет 16-летняя чешская теннисистка Барбора Паличова.
Напомним, что вторая представительница Украины также прошла барьер первого круга квалификации в Праге.